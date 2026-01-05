Ariana Grande dal primo red carpet del 2026 arrivano aggiornamenti sul tour

Ariana Grande ha fatto il suo debutto sui red carpet nel 2026 ai Critics Choice Awards, offrendo alcune prime anticipazioni sul suo prossimo tour, chiamato Eternal Sunshine Tour, che inizierà a giugno. In questa occasione, la cantante ha condiviso dettagli sui concerti e le date, offrendo ai fan un primo sguardo a quello che sarà il suo percorso musicale nei prossimi mesi.

Con il debutto sui red carpet nel 2026 ai Critics Choice Awards, Ariana Grande ha fornito delle anticipazioni sull' Eternal Sunshine Tour al via il prossimo giugno. La star di The Wicked: For Good, nominata come migliore attrice non protagonista alla cerimonia di domenica al Barkar Hangar di Santa Monica, in California, ha parlato del suo prossimo tour, che la rivedrà on stage a distanza di sette anni dallo Sweetner World Tour. In un'intervista realizzata da E! ha rivelato: "Sto lavorando alla scaletta ormai da mesi.Sono serena, ma ne sapremo di più quando inizieremo le prove, e ciò avverrà molto presto, quando metteremo tutto in piedi e capiremo se avrà senso o meno" Ariana Grande, ritornerà in tour nel mese di giugno dopo sette anni.

