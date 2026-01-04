Venne la sera del derby di Parigi | il matrimonio di convenienza durò due anni e nel 1972 il Psg scivolò in terza divisione

Da ilnapolista.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sera del derby di Parigi vide il matrimonio di convenienza tra il Paris FC e il Psg, durato due anni. Nel 1972, il Psg retrocesse in terza divisione. Domani, il Paris FC si troverà vicino allo stadio Jean-Bouin, a soli 44 metri dal Parco dei Principi, per affrontare il derby contro il Psg, rinnovando una tradizione di rivalità tra le due squadre della capitale.

Il Paris FC sarà domani a pochi passi da casa casa (44 metri), lo stadio Jean-Bouin per affrontare il derby di Parigi con il Psg al Parco dei Principi. Con la promozione in Ligue 1 e il trasferimento dallo Stade Charléty nel 13° arrondissement, la seconda squadra della capitale si è avvicinata geograficamente molto di più ai campioni di Francia in carica. Dall’inizio della stagione, i due club si sono alternati nel 16° arrondissement. Non si sono quindi mai affrontati. La prima è attesa per questa sera (ore 20.45) per un derby che mancava dal febbraio 1990 e quello fu tra Racing Paris e Psg. La storia è raccontata da Le Parisien: A Manchester, 6 chilometri tra Old Trafford e l’Etihad. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

venne la sera del derby di parigi il matrimonio di convenienza dur242 due anni e nel 1972 il psg scivol242 in terza divisione

© Ilnapolista.it - Venne la sera del derby di Parigi: il matrimonio di convenienza durò due anni e nel 1972 il Psg scivolò in terza divisione

Leggi anche: Derby Inter Milan, le due squadre si uniscono in un abbraccio nel ricordo di Ornella Vanoni: l’omaggio dei due club alla cantante nel match di questa sera

Leggi anche: Juventus, l’ipocrisia del Fatto su Spalletti “Matrimonio di Convenienza”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Et voilà il derby di Parigi: la speranza di salvare la Ligue 1 dalla crisi economica. Che spaventa anche la Serie A; PSG-Paris FC, probabili formazioni e dove vederla.

Musetti subito fuori al Parigi Masters 1000: Sonego vince il derby e vola agli ottavi - Pronostico sovvertito nel derby italiano tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, che si sono affrontati nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi. corrieredellosport.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.