Venne la sera del derby di Parigi | il matrimonio di convenienza durò due anni e nel 1972 il Psg scivolò in terza divisione

La sera del derby di Parigi vide il matrimonio di convenienza tra il Paris FC e il Psg, durato due anni. Nel 1972, il Psg retrocesse in terza divisione. Domani, il Paris FC si troverà vicino allo stadio Jean-Bouin, a soli 44 metri dal Parco dei Principi, per affrontare il derby contro il Psg, rinnovando una tradizione di rivalità tra le due squadre della capitale.

Il Paris FC sarà domani a pochi passi da casa casa (44 metri), lo stadio Jean-Bouin per affrontare il derby di Parigi con il Psg al Parco dei Principi. Con la promozione in Ligue 1 e il trasferimento dallo Stade Charléty nel 13° arrondissement, la seconda squadra della capitale si è avvicinata geograficamente molto di più ai campioni di Francia in carica. Dall’inizio della stagione, i due club si sono alternati nel 16° arrondissement. Non si sono quindi mai affrontati. La prima è attesa per questa sera (ore 20.45) per un derby che mancava dal febbraio 1990 e quello fu tra Racing Paris e Psg. La storia è raccontata da Le Parisien: A Manchester, 6 chilometri tra Old Trafford e l’Etihad. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Et voilà il derby di Parigi: la speranza di salvare la Ligue 1 dalla crisi economica. Che spaventa anche la Serie A; PSG-Paris FC, probabili formazioni e dove vederla.

