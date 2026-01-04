Venezuela Unimpresa | È il primo Paese al mondo per riserve petrolifere

Il Venezuela si conferma il Paese con le maggiori riserve di petrolio al mondo, secondo Unimpresa. Con oltre 303 miliardi di barili, rappresenta circa un quinto delle riserve globali stimate. La situazione politica nel paese, recentemente segnate da eventi internazionali, non modifica la posizione di rilievo delle sue riserve petrolifere, che continuano a influenzare il panorama energetico globale.

Il Venezuela, dove ieri gli Usa con un blitz hanno deposto il presidente Nicolas Maduro e lo hanno trasferito a New York con la moglie perché sia processato, si conferma il Paese con le maggiori riserve provate di petrolio al mondo, con oltre 303 miliardi di barili, pari a circa un quinto del totale globale stimato in poco più di 1.560 miliardi di barili. Il primato davanti all’Arabia Saudita. Un primato netto, davanti ad Arabia Saudita (circa 267 miliardi, pari a circa il 17%) e Iran (oltre 208 miliardi, circa il 13%), che certifica la fortissima concentrazione delle risorse energetiche in poche aree del pianeta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

