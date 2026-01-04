Strage di Crans-Montana | Achille Emanuele Giovanni e Chiara prime vittime italiane

Nella tragedia di Crans-Montana, quattro italiani, Achille, Emanuele, Giovanni e Chiara, sono stati le prime vittime dell'incendio. Le loro storie sono al centro di questa vicenda, che ha coinvolto anche altre persone, con due italiani ancora considerati dispersi. Un evento che ha profondamente colpito le famiglie e le comunità coinvolte, lasciando un forte senso di perdita e di incertezza.

Le storie dei ragazzi che hanno perso la vita nell'incendio. Ancora due italiani considerati dispersi. Dei 14 feriti, nove sono all'ospedale di Niguarda. Achille Barosi è tra le vittime di Crans Montana: il corpo del 16enne di Milano è stato identificato; Strage Crans-Montana, famiglie dispersi chiedono aiuto sui social; Strage Svizzera, le storie degli italiani dispersi a Crans-Montana; I nomi dei dispersi italiani e dei ricoverati dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana. Strage di Crans-Montana, tre vittime italiane: sono Giovanni Tamburi, Achille Barosi ed Emanuele Galeppini - Ambasciatore Cornado: 'In base ai dati della Farnesina abbiamo 14 feriti di nazionalità italiana'.

Strage di Crans-Montana: Achille, Emanuele e Giovanni prime vittime italiane - Le storie dei ragazzi che hanno perso la vita nell'incendio. vanityfair.it

Achille Barosi è morto: il liceale milanese delle Orsoline vittima della strage a Crans-Montana - Dopo giorni di angoscia e speranza la tragica conferma: il sedicenne è deceduto nell’inferno del Le Constellation. ilgiorno.it

Strage nel locale di Crans-Montana, identificate tre vittime italiane: chi sono - facebook.com facebook

Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com

