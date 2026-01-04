Strage di Crans-Montana | Achille Emanuele Giovanni e Chiara prime vittime italiane

Nella tragedia di Crans-Montana, quattro italiani, Achille, Emanuele, Giovanni e Chiara, sono stati le prime vittime dell'incendio. Le loro storie sono al centro di questa vicenda, che ha coinvolto anche altre persone, con due italiani ancora considerati dispersi. Un evento che ha profondamente colpito le famiglie e le comunità coinvolte, lasciando un forte senso di perdita e di incertezza.

Le storie dei ragazzi che hanno perso la vita nell'incendio. Ancora due italiani considerati dispersi. Dei 14 feriti, nove sono all'ospedale di Niguarda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

