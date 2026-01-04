Samira Lui non andrà a Sanremo | ecco perché

Samira Lui non prenderà parte a Sanremo, come lei stessa ha chiarito durante uno sketch con Gerry Scotti. Dopo diverse speculazioni, la cantante ha confermato di non essere tra i partecipanti di questa edizione del festival. La decisione, comunicata pubblicamente, mette fine a ogni supposizione e chiarisce la sua posizione rispetto all'evento musicale.

E' esclusa la presenza di Samira Lui a Sanremo, dopo diverse voci è stata lei a fare chiarezza tramite uno sketch con Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

