Politica e istituzioni | Perdita incolmabile

Bologna si trova in un momento di grande tristezza dopo la perdita di Giovanni, di cui si sperava ancora il ritorno. La città si unisce nel silenzio e nel dolore, offrendo il proprio sostegno alla famiglia colpita da questa perdita incolmabile. Un momento di riflessione e solidarietà, mentre la comunità si stringe intorno a chi sta affrontando una prova difficile.
Bologna si stringe nel silenzio e nel dolore, dopo aver sperato di ritrovare Giovanni vivo. La comunità, in questo momento, abbraccia la famiglia. A partire dal sindaco Matteo Lepore: "Non ci sono parole per una catastrofe come questa e tante giovani vite spezzate – scrive –. Bologna si stringe attorno alla famiglia di Giovanni. Ringrazio le autorità nazionali italiane che si stanno prodigando per fare chiarezza e prestare supporto alle vittime". Pensiero condiviso dal presidente regionale Michele de Pascale: "È una notizia che ci riempie di ulteriore e intenso dolore: quanto successo è terribile.
