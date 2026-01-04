Bologna si trova in un momento di grande tristezza dopo la perdita di Giovanni, di cui si sperava ancora il ritorno. La città si unisce nel silenzio e nel dolore, offrendo il proprio sostegno alla famiglia colpita da questa perdita incolmabile. Un momento di riflessione e solidarietà, mentre la comunità si stringe intorno a chi sta affrontando una prova difficile.

Bologna si stringe nel silenzio e nel dolore, dopo aver sperato di ritrovare Giovanni vivo. La comunità, in questo momento, abbraccia la famiglia. A partire dal sindaco Matteo Lepore: "Non ci sono parole per una catastrofe come questa e tante giovani vite spezzate – scrive –. Bologna si stringe attorno alla famiglia di Giovanni. Ringrazio le autorità nazionali italiane che si stanno prodigando per fare chiarezza e prestare supporto alle vittime". Pensiero condiviso dal presidente regionale Michele de Pascale: "È una notizia che ci riempie di ulteriore e intenso dolore: quanto successo è terribile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Politica e istituzioni: "Perdita incolmabile"

Leggi anche: Lutto nella musica italiana addio a un grande artista una perdita incolmabile

Leggi anche: “L’etica in politica”: a Fiumicino un confronto aperto tra istituzioni e cittadini

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Politica e istituzioni: Perdita incolmabile.

Politica e istituzioni: "Perdita incolmabile" - Bologna si stringe nel silenzio e nel dolore, dopo aver sperato di ritrovare Giovanni vivo. msn.com