nuovi alberghi e tanti progetti pure sanremo cambia musica

Sanremo si prepara a rinnovarsi, con nuovi alberghi e progetti innovativi che arricchiscono l’offerta turistica della città. Oltre alle tradizionali attrazioni come l’Ariston e il Casinò, la Riviera di Ponente si prepara a tornare protagonista, rafforzando il suo ruolo come meta di interesse e sviluppo. Un cambiamento che mira a valorizzare ulteriormente il territorio e a offrire nuove opportunità sia per i visitatori che per gli operatori locali.

Non solo Ariston e Casinò: la reginetta di Ponente è pronta a tornare protagonista della Riviera, con molte novità turistiche. La rinascita di Sanremo è (finalmente) partita. La bella addormentata della Riviera ligure di Ponente, dopo anni seduta sugli allori di Festival e Casinò, unici motivi e occasioni per cui si svegliava, esce dal lungo letargo e si prepara a conquistare il reame del turismo italiano e straniero. 🔗 Leggi su Laverita.info

