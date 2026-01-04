Napoli e le aree interne ora serve più equilibrio

Napoli e le aree interne richiedono un maggior equilibrio per valorizzare le loro potenzialità. La relazione tra città e territori circostanti è fondamentale per uno sviluppo sostenibile e condiviso. È ormai evidente che le dinamiche urbane e rurali devono integrarsi meglio, favorendo un approccio più equilibrato che rispetti le specificità di ciascuna realtà. Solo così si potrà promuovere una crescita inclusiva e duratura.

*Vicesindaco e assessore all?Urbanistica del Comune di Napoli Non è scoperta di oggi che le città rappresentino i nodi di reti economiche e culturali globalizzate.

