meloni sente machado uscita di scena di maduro apre una nuova pagina di speranza

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha discusso telefonicamente con Maria Corina Machado riguardo alle prospettive di una transizione pacifica e democratica in Venezuela. L'incontro ha sottolineato l'importanza di un percorso stabile e condiviso per favorire il processo di cambiamento nel paese sudamericano. Questa conversazione rappresenta un passo verso un dialogo costruttivo e una nuova fase di speranza per il Venezuela.

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con Maria Corina Machado sulle prospettive di una transizione pacifica e democratica in Venezuela. Secondo quanto rende noto Palazzo Chigi, “nel corso della telefonata è stato condiviso come l'uscita di scena di Maduro apra una nuova pagina di speranza per la popolazione del Venezuela, che potrà tornare a godere dei principi base della democrazia e dello Stato di diritto”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). 🔗 Leggi su Iltempo.it

