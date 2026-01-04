Meloni sente Machado Uscita di scena di Maduro apre una nuova pagina di speranza

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha discusso telefonicamente con Maria Corina Machado riguardo alle prospettive di una transizione pacifica e democratica in Venezuela. L'incontro ha sottolineato l'importanza di un percorso stabile e condiviso per favorire il processo di cambiamento nel paese sudamericano. Questa conversazione rappresenta un passo verso un dialogo costruttivo e una nuova fase di speranza per il Venezuela.

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con Maria Corina Machado sulle prospettive di una transizione pacifica e democratica in Venezuela. Secondo quanto rende noto Palazzo Chigi, “nel corso della telefonata è stato condiviso come l'uscita di scena di Maduro apra una nuova pagina di speranza per la popolazione del Venezuela, che potrà tornare a godere dei principi base della democrazia e dello Stato di diritto”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni sente Machado “Uscita di scena di Maduro apre una nuova pagina di speranza” Leggi anche: “Teatro Sociale di Amelia, si apre una nuova pagina per un luogo simbolo della città” Leggi anche: Red dead redemption apre le iscrizioni a una sorpresa nuova uscita La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Meloni sente Machado, senza Maduro nuova pagina per il Venezuela. Venezuela, Meloni sente Machado “Uscita di scena di Maduro apre pagina speranza” - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con Maria Corina Machado sulle prospettive di una tra ... italpress.com

Schlein sente Tajani: “Siamo preoccupati”. Conte: “Meloni condanni”. Palazzo Chigi monitora x.com

Meloni sente Trump per gli auguri di Capodanno. E gli Usa annunciano: dazi sulla pasta italiana dal 91% al 2%- - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.