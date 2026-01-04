Lazio-Napoli Politano e Rrahmani galvanizzano i tifosi | messaggio chiaro alle rivali

Il Napoli prosegue il suo cammino, conquistando la quarta vittoria consecutiva contro la Lazio con un risultato di 2-0. La prestazione della squadra, con Politano e Rrahmani in evidenza, rafforza la propria posizione in classifica e invia un messaggio chiaro alle rivali. La partita testimonia la solidità e la determinazione del team partenopeo, che si avvicina alle prime posizioni del campionato.

Il Napoli vince e convince anche contro la Lazio, ottenendo la quarta vittoria consecutiva per 2-0 e riavvicinandosi alla vetta momentaneamente occupata dal Milan di Massimiliano Allegri. A decidere la sfida sono Spinazzola e Rrahmani, con quest’ultimo, assieme a Politano, che si è presentato nel post-partita per commentare la vittoria. Lazio-Napoli, le parole di Politano e Rrahmani dopo la partita. Politano e Rrahmani sono intervenuti ai microfoni di DAZN nel post-partita di Lazio-Napoli. Le loro parole. POLITANO. “Ci tenevamo a partire bene in questo nuovo anno. Sapevamo di affrontare una squadra forte in casa ma abbiamo fatto bene soprattutto nel primo tempo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

