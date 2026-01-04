‘L’Albania non è venuta per giocare a calcio ma per provocarci In campo sapevano di non avere molte possibilità Nemanja Matic sull’ardente partita di qualificazione a Euro 2016 della Serbia contro l’Albania

Nel calcio, eventi recenti hanno evidenziato come lo sport possa essere influenzato da fattori politici e nazionali. La qualificazione a Euro 2016 tra Serbia e Albania ha mostrato come le tensioni tra paesi possano riflettersi sul terreno di gioco. Questa situazione sottolinea l’interconnessione tra sport e contesti geopolitici, rendendo difficile separarli completamente, anche se molti ritengono che calcio e politica dovrebbero rimanere distinte.

Anche se ad alcune persone piace credere che calcio e politica non dovrebbero mai mescolarsi, questa non è una posizione realistica nell'attuale panorama globale. E mentre il calcio internazionale può suscitare scontri molto carichi tra vicini e rivali, poche partite nella storia recente sono finite nel caos come nel caso della partita di qualificazione a Euro 2016 della Serbia contro l'Albania nell'ottobre 2014. La partita è stata sospesa prima dell'intervallo quando un drone che trasportava uno striscione pro-Albania è volato sopra lo stadio, causando disordini al pubblico sugli spalti.

