‘L’Albania non è venuta per giocare a calcio ma per provocarci In campo sapevano di non avere molte possibilità Nemanja Matic sull’ardente partita di qualificazione a Euro 2016 della Serbia contro l’Albania

Da justcalcio.com 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel calcio, eventi recenti hanno evidenziato come lo sport possa essere influenzato da fattori politici e nazionali. La qualificazione a Euro 2016 tra Serbia e Albania ha mostrato come le tensioni tra paesi possano riflettersi sul terreno di gioco. Questa situazione sottolinea l’interconnessione tra sport e contesti geopolitici, rendendo difficile separarli completamente, anche se molti ritengono che calcio e politica dovrebbero rimanere distinte.

Notizia fresca giunta in redazione: Anche se ad alcune persone piace credere che calcio e politica non dovrebbero mai mescolarsi, questa non è una posizione realistica nell’attuale panorama globale. E mentre il calcio internazionale può suscitare scontri molto carichi tra vicini e rivali, poche partite nella storia recente sono finite nel caos come nel caso della partita di qualificazione a Euro 2016 della Serbia contro l’Albania nell’ottobre 2014. La partita è stata sospesa prima dell’intervallo quando un drone che trasportava uno striscione pro-Albania è volato sopra lo stadio, causando disordini al pubblico sugli spalti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

8216l8217albania non 232 venuta per giocare a calcio ma per provocarci in campo sapevano di non avere molte possibilit224 nemanja matic sull8217ardente partita di qualificazione a euro 2016 della serbia contro l8217albania

© Justcalcio.com - ‘L’Albania non è venuta per giocare a calcio, ma per provocarci. In campo sapevano di non avere molte possibilità. Nemanja Matic sull’ardente partita di qualificazione a Euro 2016 della Serbia contro l’Albania

Leggi anche: Elenco completo contro Serbia e Albania

Leggi anche: Inghilterra, il ct Tuchel in apprensione: dubbi sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori in vista della sfide contro Serbia e Albania

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.