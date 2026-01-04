Indagine Cna sul 2026 | regna l’incertezza un imprenditore su due non fa previsioni ma gli ottimisti superano i pessimisti

Secondo un’indagine Cna sul 2026, l’incertezza rimane il principale elemento di riferimento per artigiani e piccole imprese. Un imprenditore su due preferisce non formulare previsioni, mentre gli ottimisti superano leggermente i pessimisti. La situazione economica del nuovo anno appare ancora caratterizzata da incertezze, influenzando le aspettative e le strategie di settore.

ROMA – È ancora l’incertezza a dominare le aspettative in economia da parte di artigiani e piccole imprese per l’anno appena iniziato. Il 53% degli imprenditori non formula previsioni ma all’interno della fotografia si registrano alcuni interessanti cambiamenti. Gli ottimisti (23,8%) superano i pessimisti e la percentuale sale in modo significativo tra gli imprenditori under 40. Migliora, inoltre, il sentiment nel Mezzogiorno mentre le principali criticità si confermano la carenza di personale, i costi energetici, la concorrenza sleale. È quanto emerge dalla indagine annuale condotta dall’Area Studi della Cna presso un campione di oltre 2. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

