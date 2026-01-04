Il rebus accorpamenti c’è la nuova graduatoria Le scuole che si salvano

La Regione Toscana ha pubblicato la nuova graduatoria delle scuole da accorpare nel 2026/27, con l’istituto tecnico agrario Anzilotti di Montecatini Terme posizionato all’ultimo posto. La decisione riguarda le scuole che, secondo le valutazioni regionali, saranno coinvolte nel processo di accorpamento. Questa graduatoria è importante per comprendere quali istituti saranno interessati da eventuali riorganizzazioni nel prossimo anno scolastico.

Montecatini Terme (Pistoia), 4 gennaio 2026 – E’ stato inserito dalla Regione Toscana al sedicesimo e ultimo posto della graduatoria delle scuole da accorpare nel 202627 l’istituto tecnico agrario Anzilotti. Una posizione significativa, tenuto conto del lungo iter di discussioni che si sono sviluppate in seno alla conferenza zonale per individuare tre accorpamenti richiesti dal ministero per ottimizzare e razionalizzare spese e costi, a partire da alcuni sottodimensionamenti di iscritti. Se da una parte il presidente della Regione Eugenio Giani ha proceduto alla stesura di una delibera con l’elenco delle scuole da apparentare, dall’altra ha presentato al presidente Mattarella un nuovo ricorso: i numeri calcolati dal ministero di Valditara sarebbero scorretti e gli studenti iscritti alle scuole della Toscana potrebbero essere di gran lunga superiori rispetto a quanto disegnato dal Miur. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il rebus accorpamenti, c’è la nuova graduatoria. Le scuole che si salvano Leggi anche: La Provincia (ri)disegna le scuole. Via libera agli accorpamenti Leggi anche: Accorpamenti delle scuole, si alza la voce dei genitori: “Nessuno ci considera” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. "Rebus accorpamenti, la Provincia segue l’unica strada possibile" - La Provincia ha già preso l’unica strada al momento possibile, convocando... lanazione.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.