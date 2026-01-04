Il Paradiso delle Signore anticipazioni 5 gennaio | Marta affronta Adelaide lo scontro è durissimo

Il Paradiso delle Signore torna in onda dopo la pausa natalizia, con una puntata che riprende gli eventi lasciati in sospeso. Marta si confronta con Adelaide in un confronto intenso e deciso, mentre il piano di Adelaide nei confronti di Marcello si fa sempre più evidente. La trama si sviluppa tra tensioni e rivelazioni, offrendo agli spettatori un nuovo approfondimento delle dinamiche dei personaggi e delle loro relazioni.

Il Paradiso delle Signore riparte dopo la lunga pausa natalizia con una puntata che riparte da dove ci aveva lasciato la soap di Rai 1: il piano di Adelaide verso Marcello. Questa volta a prendere il toro per le corna è Marta che affronterà la Contessa. Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 dopo uno stop più lungo del solito per le festività natalizie e lo fa lunedì 5 gennaio alle ore 16.00 con una puntata decisiva. Tante erano le questioni rimaste in sospeso in questi giorni, ora la soap inizia a tirare le fila. Vedremo quindi il confronto-scontro tra Marta e Adelaide, ma anche l'atmosfera magica dell'Epifania al grande magazzino.

