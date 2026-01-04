Davide Frattesi potrebbe presto cambiare direzione nel suo percorso calcistico. Dopo aver consolidato il suo ruolo in Italia, le voci di un possibile trasferimento in Turchia suggeriscono un cambiamento di scenario. L’interesse internazionale apre nuove prospettive, rendendo meno scontata la sua permanenza all’Inter e ponendo in discussione il suo futuro nel campionato italiano.

Milano non è più l’unico orizzonte. Il futuro di Davide Frattesi ha imboccato una curva inattesa, lontano non solo dall’Inter ma, forse, dall’intera Serie A. Nelle ultime ore il dossier si è scaldato fuori dai confini italiani, con una destinazione che fino a poco tempo fa sembrava marginale e che ora è diventata concreta. La pista estera prende quota. Dopo essere stato a lungo monitorato dalla Juventus, che lo aveva inserito in cima alle valutazioni per rinforzare il centrocampo, il nome di Frattesi è entrato con forza nei radar del Galatasaray. Non un semplice sondaggio, ma un’operazione strutturata, con contatti avviati e una proposta economica che sta facendo riflettere il giocatore. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Frattesi, l’Inter non è più una certezza: la Turchia avanza

Leggi anche: Calciomercato Inter, Palestra più lontano ma avanza un altro nome per la fascia! Su Vicario e sul futuro di Frattesi…

Leggi anche: Calciomercato Inter, Frattesi sarà addio a gennaio? Il centrocampista italiano avanza una richiesta! I nerazzurri valutano alternative

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

MatteoMoretto - #Inter e Galatasaray sono in trattativa per Davide #Frattesi. I due club discutono un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio a certe condizioni. Operazione da circa 35 mln. L’Inter punta ad un obbligo ‘facilmente’ rag x.com

Frattesi sembrerebbe voler lasciare la squadra di Milano, in cui sta trovando pochissimo spazio Su di lui Juventus e Galatasaray Dove dovrebbe andare secondo voi ©Image Photo Agency #calcio #football #frattesi #inter #juventus galatasaray - facebook.com facebook