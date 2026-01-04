Marotta ha confermato che la Juventus è disponibile a valutare eventuali offerte per Frattesi, ma al momento non ne ha ricevuta nessuna ufficiale. La società resta aperta a colloqui, mantenendo un atteggiamento di disponibilità e attenzione per eventuali sviluppi futuri. La situazione rimane in evoluzione, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali in merito alle trattative di mercato.

Frattesi alla Juventus, parla Marotta: «Cessione? Siamo aperti a parlarne. Nessuna offerta ricevuta da.». Le parole del presidente nerazzurro. Beppe Marotta, presidente dell’ Inter, ai microfoni di Dazn ha fatto il punto sul mercato nerazzurro prima della gara col Bologna. JOAO CANCELO – « Questo è un mercato fatto di opportunità. Siccome abbiamo un problema con Dumfries che sarà fuori per qualche mese, è evidente che dobbiamo vedere se ci sono opportunità. Questa la stiamo approfondendo, siamo ancora in una fase interlocutoria. Cancelo ha un contratto molto oneroso che nessuna squadra italiana sarebbe in grado di affrontare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Frattesi alla Juventus, parla Marotta: «Cessione? Siamo aperti a parlarne. Nessuna offerta ricevuta da…»

Leggi anche: 30 milioni e Frattesi alla Juventus: Marotta gongola, così è fatta

Leggi anche: Juventus, Elkann chiarisce: «Chiunque sia interessato alla Juventus, azionisti o sponsor, noi siamo sempre aperti ma…»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Frattesi alla Juventus? Marotta risponde agli ultimi rumors sul centrocampista dell'Inter; Frattesi, Juve in prima linea: l’idea di Marotta e Ausilio. Pressing importante di un altro club; Inter, Marotta risponde a Conte: Sa come distrarre l'attenzione. Su Dumfries e Frattesi vi dico che...; Marotta: 'Conte sa distrarre l'attenzione'. E su Frattesi e Palestra... Video.

Inter, Marotta: "Cancelo ha un contratto molto oneroso, è una situazione molto particolare. Se un giocatore vuole andare via se ne parla, Frattesi non è in questa condizione ... - Ai microfoni di DAZN il presidente dell'Inter Beppe Marotta, pochi minuti prima della sfida contro il Bologna, ha rilasciato importanti dichiarazioni in ottica mercato: "Noi non ... tuttojuve.com