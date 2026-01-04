Frattesi alla Juventus parla Marotta | Cessione? Siamo aperti a parlarne Nessuna offerta ricevuta da…

Marotta ha confermato che la Juventus è disponibile a valutare eventuali offerte per Frattesi, ma al momento non ne ha ricevuta nessuna ufficiale. La società resta aperta a colloqui, mantenendo un atteggiamento di disponibilità e attenzione per eventuali sviluppi futuri. La situazione rimane in evoluzione, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali in merito alle trattative di mercato.

Frattesi alla Juventus, parla Marotta: «Cessione? Siamo aperti a parlarne. Nessuna offerta ricevuta da.». Le parole del presidente nerazzurro. Beppe Marotta, presidente dell’ Inter, ai microfoni di Dazn ha fatto il punto sul mercato nerazzurro prima della gara col Bologna. JOAO CANCELO – « Questo è un mercato fatto di opportunità. Siccome abbiamo un problema con Dumfries che sarà fuori per qualche mese, è evidente che dobbiamo vedere se ci sono opportunità.  Questa la stiamo approfondendo, siamo ancora in una fase interlocutoria. Cancelo ha un contratto molto oneroso che nessuna squadra italiana sarebbe in grado di affrontare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

