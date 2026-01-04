bremer che errore leader locatelli yildiz sfortunato

Analisi delle recenti prestazioni: Bremer commette un errore che pesa, mentre Locatelli si conferma leader in campo. Yildiz, invece, ha avuto sfortuna nel corso della partita. Tra i singoli, Gregorio si limita a raccogliere la palla dalla rete, mentre Kalulu mostra impegno ma senza efficacia. Questi aspetti evidenziano le dinamiche e le criticità emerse durante l’incontro.

DI GREGORIO 6. Inoperoso, in pratica raccoglie solo la palla dalla rete sul gol. KALULU 5,5. Tanta spinta senza costrutto. BREMER 5,5. Decisivo l’errore sul gol. KELLY 6. Continua a crescere in personalità. CAMBIASO 5. Corre tanto, ma a vuoto, un solo vero pericolo respinto subito da Falcone. LOCATELLI 7. Leader vero, un paio di suggerimenti da cervello fino, poi interviene per cercare di regalare a David una chance che il canadese spreca, facendogli tirare il rigore. Non ripagato. THURAM 5,5. Partita invisibile, a volte gli capita. CONCEICAO 5. Non riesce ad incidere. MCKENNIE 7. Prezioso come al solito, con licenza di segnare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

