Sicurezza nei locali norme più stringenti | Valgano per tutti i luoghi dove si balla

In seguito alla tragedia in Svizzera, le norme sulla sicurezza nei locali da ballo in Italia sono state rafforzate. Ora, tutte le discoteche e i locali di intrattenimento devono rispettare regolamenti più stringenti, approvati da una Commissione di vigilanza. Queste misure mirano a garantire la sicurezza di tutti i presenti, applicandosi a ogni tipo di locale dove si svolgono attività di ballo e intrattenimento pubblico.

DOPO LA TRAGEDIA IN SVIZZERA. L’attività delle discoteche è sottoposta al parere di una Commissione di vigilanza. Erriu (Vvff): «Approccio preventivo anche per feste e concerti». Visinoni (Silb): «Le “zone grigie” non mancano». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

