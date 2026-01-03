quando il matrimonio diventa un campo di battaglia

Il matrimonio può essere talvolta un percorso complesso, caratterizzato da incomprensioni e conflitti. Éric Assous, drammaturgo tunisino trasferitosi in Francia, ha scritto numerose opere che affrontano le sfide delle relazioni di coppia. Con oltre trenta testi all’attivo e riconoscimenti come i Premi Molière, le sue commedie offrono uno sguardo realistico e sobrio sulle dinamiche che trasformano un’unione in un vero e proprio campo di battaglia.

Éric Assous è un drammaturgo nato a Tunisi e trasferitosi in Francia. È stato un prolifico drammaturgo, sceneggiatore e regista, autore di oltre trenta testi e vincitore di più Premi Molière, tra cui quello per la miglior commedia, nel 2010. In Francia è stato una figura centrale del théâtre privé, un teatro borghese capace di intercettare il grande pubblico attraverso uno sguardo disincantato e ironico sui rapporti umani. Le sue commedie, come Les Belles-Soeurs, L’Illusion Conjugale e L’Heureux Élu, indagano con profondità le dinamiche di coppia, l’amore, il matrimonio e le fragilità umane. La storia messa in scena ne L’illusione coniugale è ambientata in una casa di villeggiatura, uno spazio chiuso e protetto che diventa progressivamente un luogo di scontro. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

