Mi mancate tanto Il leone sta tornando | Benny torna a parlare e Salerno si commuove

Benny, figura molto cara a Salerno, torna a parlare dopo un periodo di assenza. Con un messaggio semplice e sincero, esprime il suo affetto e la volontà di riavvicinarsi alla comunità. Le sue parole sono un gesto di vicinanza in un momento di attesa, ricordando a tutti l’importanza dei legami autentici. Un ritorno che suscita emozioni e rinnova il senso di appartenenza tra i cittadini salernitani.

“Mi mancate tanto. Il leone sta tornando”. Salerno torna ad abbracciare, anche se a distanza, uno dei suoi volti più amati. Dopo sei mesi di silenzio, dolore e riabilitazione, Benny Sarno riappare sui social con un videomessaggio che ha toccato il cuore di un’intera comunità. Sono passati 213. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

