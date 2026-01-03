Il futuro dell’ex Macello di Monza Sarà l’hub dei servizi pubblici Pilotto | Nessuna colata di cemento

Il futuro dell’ex Macello di Monza prevede un intervento graduale, in linea con i vincoli esistenti, puntando a creare un hub dedicato ai servizi pubblici e allo sviluppo di aree verdi. Pilotto sottolinea l’importanza di un progetto sostenibile e rispettoso dell’ambiente, senza ricorrere a nuove cementificazioni. L’obiettivo è realizzare un’area funzionale e accessibile, mantenendo un equilibrio tra urbanizzazione e tutela del patrimonio naturale.

Un futuro a tappe, scandito dal rispetto dei vincoli e da una visione che guarda ai servizi pubblici e al verde urbano. Il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, prova a mettere un punto fermo sul destino dell'area dell' ex Macello, al centro nei giorni scorsi di polemiche e timori social: alberi abbattuti, nuove case in arrivo, colate di cemento. Nulla di tutto questo, assicura il primo cittadino, rientra nei piani dell'amministrazione. A chiarirlo è stato lo stesso Pilotto in un lungo post social, nel quale ha ribadito come la vasta area compresa tra il Canale Villoresi, via Buonarroti, via Mentana e via Procaccini sia prima di tutto un bene complesso e delicato, sottoposto a stringenti tutele della Soprintendenza e a vincoli idrogeologici.

