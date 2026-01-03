fico e schifani la campania e la sicilia e le miserie del bipopulismo degli uguali e contrari

Il bipopulismo italiano si manifesta attraverso le vicende delle giunte regionali in Sicilia e Campania, riflettendo le contraddizioni di un sistema che si divide tra opposti ma spesso simili. Questa dinamica mette in luce le ambiguità degli stereotipi politici di destra e sinistra, consolidati più dalla retorica che dalla realtà. Un’analisi che evidenzia le fragilità di un panorama politico spesso condizionato da modalità condivise e poco differenziate.

La sostanza morale del bipopulismo italiano è rispecchiata dalla sostanziale coincidenza di due vicende – quella delle giunte regionali siciliana e campana – che illuminano fasti e miserie del «o di qua o di là» secondo-repubblicano e ragguagliano perfettamente gli stili di quegli indifferenziati politici – la destra e la sinistra – cui la vulgata giornalistica continua, per convenzione e pigrizia, a riconoscere caratteri alternativi, che però la realtà si incarica pressoché quotidianamente di smentire. Che si parli delle tragedie della storia o delle sceneggiate del potere nazionale e locale, quelli che per abitudine si continuano a definire come i poli della politica italiana mostrano una comune attitudine a eludere i problemi e ad acconciare soluzioni, finalizzate unicamente a perpetuare la loro rendita di potere (o di opposizione), nell’attesa che passi la nottata, come se la crisi di reputazione e di risultati del sistema democratico nazionale fosse un lungo inverno destinato a sbocciare in una nuova primavera e ai partiti toccasse solo di tenere le posizioni, per raccoglierne i migliori e più abbondanti frutti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

