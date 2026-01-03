Favara folla commossa per l’addio all’avvocato Totò Re
Si è svolto questo pomeriggio alle 15,30 al cimitero di Favara l’ultimo saluto all’avvocato Salvatore Re, per tutti Totò, morto a Capodanno a 86 anni.Tanti colleghi, amici e cittadini hanno voluto rendere omaggio a una delle figure più stimate del foro agrigentino. Professionista di grande. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
