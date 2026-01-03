Favara folla commossa per l’addio all’avvocato Totò Re

A Favara si è tenuto oggi pomeriggio l'ultimo saluto all'avvocato Salvatore Re, conosciuto come Totò, scomparso a 86 anni. La cerimonia si è svolta presso il cimitero della città, alla presenza di familiari, amici e cittadini che hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria. Un momento di commozione condivisa per ricordare una figura stimata nel territorio.

