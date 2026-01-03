Farmacie private | Il Comune sta con i lavoratori

Il Comune di Rimini ha incontrato i rappresentanti dei lavoratori delle farmacie private per discutere sul loro futuro. All’incontro, svoltosi martedì, erano presenti gli assessori Juri Marini e Francesco Bragagni, che hanno ascoltato le istanze dei sindacati. La discussione si è concentrata sulle questioni che riguardano il settore, evidenziando l’impegno dell’amministrazione a tutela dei lavoratori.

Faccia a faccia tra l'amministrazione comunale e sindacati sul futuro delle farmacie. All'incontro – svoltosi martedì – erano presenti per la giunta gli assessori Juri Marini e Francesco Bragagni, che hanno parlato con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori delle farmacie private del territorio riminese. Il momento di confronto era stato richiesto dai sindacati stessi, per palare della situazione venutasi a creare dopo la sospensione delle trattative nazionali per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro da parte di Federfarma. Durante il faccia a faccia i sindacati hanno evidenziato la proposta economica che aveva portato alla mobilitazione nazionale del 6 novembre scorso, capace di portare l'adesione al 90% nella provincia di Rimini.

Farmacie private a Rimini: incontro tra comune e sindacati sul rinnovo dei CCNL - Si è svolto martedì 30 dicembre, a Rimini, l'incontro tra gli assessori Juri Marini e Francesco Bragagni e le organizzazioni sindacali rappresentanti dei ... chiamamicitta.it

Oggi incontro in Regione per discutere il perdurare dello stallo del contratto collettivo Farmacie Private nonostante lo sciopero nazionale del 6 Novembre. - facebook.com facebook

