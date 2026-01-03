epifania a fiorano modenese iniziative per bambini e famiglie

Il giorno dell’Epifania a Fiorano Modenese propone diverse iniziative dedicate a bambini e famiglie. Dalle 10 alle 13 in piazza Ciro Menotti, la Befana arriverà dal bus rosso con caramelle per i più piccoli, mentre La Sfoglia presenterà le sue specialità. Un’occasione per trascorrere una mattinata in compagnia, tra tradizione e divertimento, in un contesto adatto a tutte le età.

Epifania a Fiorano: gli eventi in programma nei prossimi giorni; Inizio anno a Fiorano Modenese.

LA BEFANA ARRIVA IN CITTÀ! Il leggendario bus rosso sta per portare una sorpresa speciale! Siete pronti a festeggiare l’Epifania insieme MARTEDÌ 6 GENNAIO In Piazza Ciro Menotti, Fiorano Dalle 10:00 alle 13:00 Cosa ci sarà : Tantissimi d - facebook.com facebook