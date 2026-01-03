Da Michelle Hunziker a Ilary Blasi il 2026 delle celebrity inizia in vacanza tra mare e montagna

Nel 2026, molte celebrity hanno scelto di trascorrere le vacanze tra mare e montagna. Tra chi si prepara a sciare, come Melissa Satta, e chi preferisce il relax sulla spiaggia, come Elisabetta Gregoraci, queste mete rappresentano le destinazioni preferite per il tempo libero delle star italiane. Un modo per ricaricare le energie e godersi la pausa in modo semplice e naturale.

Grande Fratello Vip: dopo il caso Signorini, Ilary Blasi e Michelle Hunziker in pole position - Il secondo nome, anch'esso di punta, tra i conduttori in forza a Mediaset, è quello di Michelle Hunziker. today.it

Michelle Hunziker ha scelto il Messico per salutare l’anno insieme alla figlia Aurora Ramazzotti. Tra spiagge caraibiche, famiglia al completo e tanta energia, madre e figlia mostrano sui social un legame forte e una nuova serenità - facebook.com facebook

