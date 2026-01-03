Almanacco | Sabato 3 gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L’Almanacco di oggi, sabato 3 gennaio, offre uno sguardo agli eventi storici, ai compleanni e ai santi celebrati in questa giornata. Si tratta di un momento per conoscere le ricorrenze e i proverbiali legami con questa data, inserendola nel contesto del calendario gregoriano. Conoscere le tappe del passato e i personaggi di oggi aiuta a comprendere meglio il nostro patrimonio culturale e le tradizioni.

Il 3 gennaio è il 3º giorno del calendario gregoriano. Mancano 362 giorni alla fine dell'anno (363 negli anni bisestili). In questo giorno la Terra può trovarsi in perielio.Santo del giorno: Santissimo Nome di GesùAforisma di GennaioFreddo e asciutto di gennaio, empiono il granaio

