A Barga la vecchina è in piazza E c’è anche il concorso dedicato al biscotto casalingo

A Barga, la tradizione si rinnova con la presenza della vecchina in piazza e il concorso dedicato al biscotto casalingo. Dopo le festività di capodanno, la comunità si prepara per la festa della Befana, organizzata dal Comune, Pro Loco, Associazione della Befana e, per la prima volta, anche dalla Consulta dei Giovani. Un evento che unisce tradizione e coinvolgimento locale, offrendo un’occasione di condivisione e festa per tutti.

Passata la buriana del cenone di fine anno a Barga è già tutto pronto per la festa della Befana. L'organizzazione che quest'anno mette insieme Comune di Barga, Pro Loco Barga, Associazione della Befana e poi, novità di quest'anno, anche la Consulta dei Giovani. In più ci sarà anche l'apporto fattivo e decisivo dei locali di Piazza del Comune: Fuori dal Comune, Da Aristo e Capretz; la piazza sarà il cuore pulsante della festa ospitando praticamente tutti gli eventi. A collaborare con tutti anche Il Giornale di Barga. A parte uno, tutti gli eventi si concentrano nel pomeriggio-sera della vigilia, il 5 gennaio.

Stasera il grande ritorno delle Piazzette di Barga - stop tra gastronomia e musica: ecco il programma Il countdown è terminato: a Barga finalmente si ... lanazione.it

Barga, svelata sabato 22 novembre in Comune la futura piazza Pascoli - Sarà svelato sabato 22 novembre alle 10, 30 nella Sala del Consiglio di Palazzo Pancrazi il progetto di riqualificazione di piazza Pascoli All’incontro sarà presente l’architetto Nicola ... msn.com

Cenoni di fine anno e presenze nel territorio. Ecco come sta andando BARGA - Tanta gente nel comune di Barga per festeggiare le feste natalizie, giunte da ogni dove, ma soprattutto all’Italia, e adesso, in vista del cenone di fine anno, tanti ristoranti già al sold - facebook.com facebook

Presepe Vivente in Barga Vecchia 2025 CLICCA QUI per altre immagini e l'articolo completo - CLICK HERE for more images and the full article: barganews.com/2025/12/presep… #Barga #barganews #BargaVecchia #toscana #Keane x.com

