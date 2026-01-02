Una puntata piuttosto movimentata tra litigi una disastrosa Iolanda e due nuove eliminazioni

La quarta puntata di MasterChef 15 ha proposto una sfida impegnativa ai concorrenti, tra litigi, una difficile prova di Iolanda e due eliminazioni. La puntata ha incluso ricette di cucina sostenibile e una prima prova esterna nella terra del parmigiano reggiano, arricchendo il percorso dei partecipanti e testando le loro capacità sotto pressione.

L a quarta puntata di MasterChef 15 ha messo alla prova i concorrenti con ricette da cucina sostenibile e una prima esterna, nella terra del parmigiano reggiano, piuttosto complicata. Iolanda è stata contestata da tutta la sua squadra. I malumori sono continuati anche tra concorrenti donne: Vittoria, Carlotta e Georgina hanno notato che i vincitori delle sfide sono sempre maschi. Disparità di genere? Semplicemente, gli uomini hanno cucinato meglio mentre certe concorrenti hanno solo perso tempo a farsi la guerra. MasterChef 15 va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Una puntata piuttosto movimentata tra litigi, una disastrosa Iolanda e due nuove eliminazioni Leggi anche: L'attrice inglese apre lo scrigno dei ricordi e rivela un'adolescenza piuttosto movimentata Leggi anche: Tale e Quale Show 2025, quinta puntata: arriva Carmen Di Pietro con una disastrosa Orietta Berti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. A MasterChef 15 tensioni e troppe primedonne: le pagelle della quarta puntata. «Sono bella come in tv. » La puntata di oggi di Uomini e Donne ci ha regalato momenti piuttosto intensi tra i protagonisti. Sara Gaudenzi, dopo le ultime uscite, sembra ormai distante da Jakub e lo accusa apertamente di non essere sincero. Tra loro, la tension - facebook.com facebook

