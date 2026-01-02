Sergiu Tarna ucciso in un campo vicino Venezia Le ipotesi | colpo di pistola o picconata alla testa

Sergiu Tarna, 25 anni, è stato trovato morto in un campo tra Mira e Venezia, il giorno di San Silvestro. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del decesso, ipotizzando un colpo di pistola o una picconata alla testa. La notizia ha suscitato attenzione nell’area, e le autorità stanno cercando di fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto.

Trovato morto nei campi tra Mira e Venezia, Sergiu Tarna, 25 anni, è stato ucciso il giorno di San Silvestro. Ferita alla tempia, resta da chiarire arma e dinamica dell’omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Colpo di pistola alla testa, 19enne ucciso a Napoli Leggi anche: Napoli, 19enne ucciso da colpo di pistola alla testa: fermato un 15enne Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Cameriere trovato morto nei campi con una ferita in testa: «È omicidio»; Trovato morto, cameriere 25enne moldavo probabilmente ucciso; Giallo di Mira, è di un barman di 25 anni il cadavere trovato nei campi il giorno di San Silvestro; Cameriere trovato morto nel campo Sulla testa segni di colpi: «Omicidio». Chi era Sergiu Tarna, il cameriere 25enne trovato morto in un campo a Mira: si indaga per omicidio - Il ragazzo indossava ancora gli abiti da lavoro: chi indaga pensa che possa essere stato ucciso e poi portato dove si trovava. tag24.it

Il giallo di Mira: per la morte di Sergiu Tarna la Procura indaga per omicidio - Da chiarire se il 25enne, cameriere moldavo, avesse legami con ambienti malavitosi. rainews.it

Sergiu trovato morto in un campo, il fondatore di Emma Onlus che presidia il territorio: «Terra di nessuno, passano solitari, coppiette e poco di buono» - Quasi ogni sera si vedono sagome che si muovono in quella direzione: sono coppiette che cercano un ... ilgazzettino.it

Il racconto del collega: «Non posso credere a un regolamento di conti». Sergiu Tarna, 25 anni, è stato trovato morto nei campi a Mira nel primo pomeriggio del 31 dicembre - facebook.com facebook

