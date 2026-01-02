Rissa e proteste | arrivano i carabinieri in un albergo di Ischia

Nella notte di Capodanno, un'assemblea di circa duecento turisti ha causato proteste presso un albergo di Forio, Ischia. Le lamentele riguardavano principalmente le condizioni delle camere e la qualità del cibo servito durante il cenone. La situazione ha richiesto l'intervento dei carabinieri per gestire la tensione e garantire la sicurezza all’interno della struttura.

Tensione in un albergo di Forio sulla baia di San Francesco a Capodanno. Duecento turisti hanno dato vita a proteste per i servizi ricevuti nella struttura, in particolare per la qualità delle camere in cui avrebbero dovuto alloggiare e successivamente per la qualità del cibo durante il cenone.

