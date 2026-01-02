Rara neoplasia renale sanguinante operata d' urgenza grazie al lavoro di equipe dei reparti di Torrette
Un'équipe multidisciplinare dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche di Torrette ha recentemente affrontato con successo un caso di neoplasia renale sanguinante, operata d'urgenza. Questo intervento ha permesso di gestire una condizione rara e complessa, dimostrando l'importanza della collaborazione tra i reparti specializzati. La professionalità e l'esperienza del team hanno contribuito a un esito positivo per il paziente, sottolineando l'eccellenza delle cure offerte dall'ospedale.
ANCONA – Un team multidisciplinare all'interno dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche ha brillantemente portato a termine un caso raro e molto particolare.Stiamo parlando di una forma neoplastica rara al rene, trasferita con sanguinamento acuto e dolore, di norma operabile solo in.
Asportato con successo all'ospedale di Torrette un grave e raro tumore al rene.
Raro tumore al rene, salvo grazie a intervento multidisciplinare a Torrette - Un uomo di 35 anni con un raro tumore al rene che si estendeva fino al fegato è stato operato d'urgenza all'ospedale di Torrette ad Ancona grazie a un team multidisciplinare. ansa.it
