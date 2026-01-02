Rara neoplasia renale sanguinante operata d' urgenza grazie al lavoro di equipe dei reparti di Torrette

Un'équipe multidisciplinare dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche di Torrette ha recentemente affrontato con successo un caso di neoplasia renale sanguinante, operata d'urgenza. Questo intervento ha permesso di gestire una condizione rara e complessa, dimostrando l'importanza della collaborazione tra i reparti specializzati. La professionalità e l'esperienza del team hanno contribuito a un esito positivo per il paziente, sottolineando l'eccellenza delle cure offerte dall'ospedale.

