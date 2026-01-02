Milan le ultime di formazioni in vista del Cagliari Loftus-Cheek apre alla cessione e le novità sulla difesa

Ecco le ultime novità sul Milan in vista della trasferta di Cagliari. Si aggiornano le formazioni, con attenzione alle possibili novità difensive e alle indiscrezioni di mercato, tra cui le parole di Loftus-Cheek sulla cessione e le trattative per Nkunku. Un approfondimento sulle scelte di Allegri e le dinamiche in atto nel club rossonero, in un contesto di inizio anno ricco di aggiornamenti.

Le top news di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, del Milan di Massimiliano Allegri: tra la difficile trasferta di Cagliari e le ultime di mercato sul futuro di Loftus-Cheek, in orbita Lazio, e Christopher Nkunku. Attenzione a due nomi per la difesa.

