Ecco le previsioni meteo aggiornate dalla protezione civile della Regione Umbria per il fine settimana del 3 e 4 gennaio 2026. Di seguito, le informazioni su condizioni atmosferiche e eventuali allerte, per aiutare a pianificare le attività nei prossimi giorni. Le previsioni sono aggiornate al 2 gennaio 2026 e forniscono un quadro affidabile del tempo atteso in entrambe le giornate.

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 2 gennaio 2026. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “pressione in calo”. Per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della protezione civile

Leggi anche: Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Leggi anche: Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della protezione civile

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile e la tendenza per Capodanno; Le previsioni meteo fino a Capodanno | bel tempo ma farà più freddo; Aria artica in arrivo sulla Campania | ecco che tempo farà a Capodanno a Napoli e in tutta la regione; Meteo che tempo farà a Capodanno | pessime notizie per milioni di italiani.

Meteo, che tempo farà a fine agosto. Giuliacci: “In arrivo tre perturbazioni, ma non chiamatela burrasca” - it: “In arrivo da oggi, martedì 19 agosto, temporali su quasi tutta Italia e abbassamento delle temperature: ecco dove e quando. fanpage.it

Meteo in Liguria, tempo instabile fino a domenica. Possibili temporali sabato, con un calo delle temperature - Genova – Tempo instabile fino a domenica sulla Liguria, con possibili precipitazioni soprattutto nelle aree interne. ilsecoloxix.it

Meteo fine settimana: agosto assomiglierà all'autunno. Sono previsti temperature in calo e acquazzoni, ecco dove - Temperature massime in calo sotto i 25°C al Nord, acquazzoni e nubi in transito L’estate 2025 continua a sorprenderci. affaritaliani.it

Le previsioni del tempo di oggi, venerdì 2 gennaio #meteo #Arpav Previsioni. Nuvolosità irregolare, alternata a schiarite soprattutto nelle ore centrali. Precipitazioni. Nella prima metà della giornata in pianura probabilità bassa (5-25%) di debolissime piogge, o - facebook.com facebook

#Meteo #Sardegna #31dicembre - Tempo ancora stabile, nonostante la presenza di annuvolamenti sparsi. Venti generalmente variabili e di intensità moderata, mari mossi. Temperature medie comprese tra 9 e 14°C. x.com