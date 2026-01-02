Mattarella parla di tutto ma non della realtà

Il presidente Mattarella, in un intervento recentissimo, si è soffermato su vari temi, ma senza affrontare direttamente le sfide attuali della realtà. Piuttosto che concentrarsi sul futuro, ha ripercorso aspetti storici e politici del passato, risalendo anche alla nascita della Repubblica. Un discorso che, pur ricco di riferimenti storici, lascia aperta la domanda su quanto sia utile riflettere sul passato per affrontare le questioni contemporanee.

Al posto di pensare al futuro, il capo dello Stato ha fatto un’inutile predica sul passato. Tornando addirittura alla fondazione della Repubblica. E per strizzare l’occhio ai ragazzi, ha trascurato l’allarme delle forze dell’ordine sulla violenza giovanile. Marcello Veneziani su questo giornale aveva suggerito un argomento per il discorso di fine anno del presidente della Repubblica. Ovviamente, invece di mettere al centro del suo intervento il futuro che ci attende, il capo dello Stato ha preferito parlare del passato. Così, se c’era un modo per evidenziare la distanza che regna fra la più alta carica del Paese e le sfide che attendono gli italiani nel 2026, diciamo che Sergio Mattarella lo ha trovato. 🔗 Leggi su Laverita.info

Mattarella parla di pace, Europa e Repubblica. Tutti hanno annuito, ma cosa pensano davvero i partiti? - Dal Pd a Fratelli d’Italia, passando per Lega, M5s e Forza Italia: il discorso di fine anno del presidente viene applaudito da tutti, ma letto da ciascuno come un richiamo scomodo alle proprie contrad ... ilfoglio.it