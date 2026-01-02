L’ironica distopia di Charles Yu

L’ironica distopia di Charles Yu esplora una visione del tempo come una sostanza viscosa e imprevedibile, lontana dall’immagine di un flusso ordinato. In questo universo, il tempo si autoripara, portando inevitabilmente alla perdita di momenti e ricordi. Un’interpretazione che invita alla riflessione sulla natura del passato e sulla fragilità della nostra percezione temporale, in un quadro narrativo che combina ironia e profondità.

«Il tempo non è un ruscello ordinato. È viscoso. Una sostanza che si autoripara, vale a dire che quasi tutto andrà perso. È un oceano di inerzia che assorbe il

