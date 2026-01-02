Nel Chronicon Foroliviense, il 1426 si distingue come un anno particolare. In un contesto abitualmente essenziale, questa data emerge con una certa intensità, suggerendo eventi di rilievo che hanno lasciato un’impronta significativa sulla città. Un episodio che invita a una riflessione più approfondita sulla storia locale di quel periodo, evidenziando come alcuni anni possano segnare un punto di svolta nella memoria collettiva.

Nel Chronicon Foroliviense il 1426 non è un anno come gli altri. È uno di quelli in cui la cronaca, solitamente scarna, sembra addensarsi di colpo, come se la città stessa imponesse al cronista di prendere nota. Girolamo Fiocchi, frate domenicano ormai anziano, registra senza enfasi ma con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - L’anno del doppio arcobaleno

Leggi anche: Il tour del nuovo Bernabeu incassa 50 milioni euro l’anno, il doppio del Museo del Prado

Leggi anche: Oroscopo Gemelli 2026: l’anno del “doppio vento”. Il cielo apre strade diverse

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Doppio arcobaleno a Napoli, l'insoito fenomeno metereologico subito virale sul web - Uno splendido doppio arcobaleno è apparso nel cielo di Napoli e nei Campi Flegrei, tra uno spesso strato di nuvole. ilmattino.it

Doppio arcobaleno nel cielo di Toscana: il sole dopo una Pasquetta di pioggia - 30 in una Pasquetta caratterizzata dalla pioggia, che ha rovinato i programmi a molti ... lanazione.it

Doppio arcobaleno nel cielo di Roma dopo il maltempo: come si è formato lo splendido fenomeno - Sopra a Roma si è formato un meraviglioso doppio arcobaleno, che ha colorato il cielo grigio, dopo l’ondata di maltempo di oggi pomeriggio sulla città. fanpage.it

IL NUOVO ANNO | Doppio fiocco rosa all'Annunziata a pochi minuti di distanza. Anche in Basilicata il primo nato è di origine calabrese - facebook.com facebook