Il nuovo anno della Proietti | Concretezza e più servizi

Nel 2025, la Proietti ha consolidato il suo impegno per un'amministrazione più concreta e orientata ai servizi. Guardando al 2026, la presidente Stefania Proietti traccia un percorso di continuità e sviluppo per l’Umbria, con obiettivi mirati a migliorare la qualità della vita e rafforzare la collaborazione tra istituzioni e cittadini. Un approccio sobrio e pragmatico che mira a rispondere alle esigenze della comunità con efficacia e responsabilità.

Tira le somme dell'anno che ci siamo appena lasciati alle spalle e guarda al 2026 la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. "È stato un anno dedicato a rimettere ordine, a ricostruire fiducia, a rafforzare i servizi pubblici fondamentali, a partire dalla sanità, colmando ritardi storici come l'assenza di un piano socio-sanitario che mancava dal 2009". La Giunta Proietti ha dedicato tempo e risorse "a tutelare chi lavora, soprattutto nei contesti più esposti, ad ascoltare le fragilità, a riaffermare il valore della legalità e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, ad investire nella cultura, nella coesione sociale e in uno sviluppo sostenibile capace di guardare lontano.

