Gomorra – Le Origini la nuova serie Sky svela la Napoli del 1977 e i primi passi di Pietro Savastano

Gomorra – Le Origini, nuova serie Sky in arrivo il 9 gennaio, ripercorre le radici della criminalità napoletana nel 1977. Con sei episodi diretti da Marco D’Amore, la serie approfondisce i primi passi di Pietro Savastano e il contesto di quegli anni, tra vicoli e relazioni di potere. Disponibile anche in streaming su NOW, offre uno sguardo autentico sulla genesi della saga.

In prima visione il 9 gennaio su Sky e in streaming su NOW, sei episodi tra vicoli, fragilità e potere che riportano la saga al suo DNA originale sotto la regia di Marco D'Amore.. Il 9 gennaio 2026 segnerà uno spartiacque per la serialità italiana con il debutto su Sky e in streaming su NOW di Gomorra – Le Origini, un progetto che non si limita a rispolverare un marchio di successo globale, ma ambisce a rintracciarne l'anima in un passato lontano e polveroso. Siamo nella Napoli del 1977, un'epoca sospesa tra il tramonto dei vecchi guappi e l'alba cupa del narcotraffico, dove un giovanissimo Pietro Savastano muove i suoi primi passi in un mondo che non concede sconti.

