Famiglia sterminata dal monossido La caldaia killer ai raggi X | Gas entrato da una presa d’aria sullo scannafosso

Una famiglia di San Felice a Ema è deceduta a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente generata da una caldaia difettosa. La causa principale sembra essere l’ingresso di gas attraverso una presa d’aria sullo scannafosso. In attesa delle valutazioni dell’ingegner Vaudano, si evidenzia l’importanza di controlli accurati e di una manutenzione regolare degli impianti termici domestici.

Firenze, 2 gennaio 2025 – Sarà un superperito del giudice, l’ingegner Remo Vaudano di Torino, a valutare se un differente montaggio o una migliore manutenzione della caldaia, avrebbe potuto evitare la strage di San Felice a Ema. Pressphoto Firenze Muore famiglia per monossido di carbonio in via San felice a Ema sopralluogo dei vigili del fuoco Foto Gianluca MoggiNew Press Photo Il 19 dicembre dell’anno scorso, le esalazioni di monossido di carbonio, uccisero il proprietario della villa, Matteo Racheli, 49 anni, suo figlio Elio di undici, e la sua compagna, Alcione Margarida, 49. Si salvò solo la figlia della coppia, sei anni all’epoca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Famiglia sterminata dal monossido. La caldaia killer ai raggi X: “Gas entrato da una presa d’aria sullo scannafosso” Leggi anche: Famiglia sterminata dal monossido: caldaia installata con i tubi invertiti Leggi anche: Famiglia sterminata dal monossido di carbonio, indagati tre tecnici: "La caldaia ha i tubi invertiti" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Famiglia sterminata dal monossido. La caldaia killer ai raggi X: “Gas entrato da una presa d’aria sullo scannafosso”. Famiglia sterminata dal monossido. La caldaia killer ai raggi X: “Gas entrato da una presa d’aria sullo scannafosso” - Un ingegnere valuterà il peso degli errori nell’installazione dell’impianto e la correttezza del ... lanazione.it

Famiglia sterminata dal monossido, il sindaco: «Li ricordo bene alla cerimonia per la cittadinanza: le due donne avevano già giurato, mancava il papà» - È provato il sindaco Alberto Davì, accorso ieri mattina in via Battisti: «È un dramma che colpisce tutti perché è inaspettato. ilgazzettino.it

Famiglia morta in casa per la fuga di monossido di carbonio, l'allarme lanciato dal datore di lavoro: «Non avevamo notizie da giorni» - Una fuga di gas, un nemico invisibile e un’intera famiglia strappata alla vita nel silenzio di una sera d’autunno. leggo.it

Stato d’eccezione in Germania, per compiacere lo Stato ebraico Vietato indagare sulle vittime tedesche dell’esercito di Israele Il caso della famiglia di origine palestinese sterminata a Gaza nel 2014 Il ruolo di Tel Aviv nei nuovi file Sebastiano Canetta x.com

La tragedia della famiglia quasi sterminata dopo la cena di Natale (con 2 inutili accessi in pronto soccorso) diventa sale sulla piaga di sempre: in corsia comanda la politica o la competenza - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.