Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 2 gennaio 2025

Ecco i numeri vincenti dell’estrazione VinciCasa di oggi, 2 gennaio 2025. L’estrazione si è svolta alle ore 20:30 e ha visto la possibilità di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. Qui troverai tutte le informazioni aggiornate sui numeri estratti, utili per verificare eventuali vincite e conoscere i risultati del concorso di questa sera.

Estrazione VinciCasa oggi 2 gennaio 2025. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, venerdì 2 gennaio 2025, alle ore 20,30 va in scena l'estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell'importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell'estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, venerdì 2 gennaio 2025, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 1 GENNAIO 2025 ESTRAZIONE 31 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 30 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 29 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 28 DICEMBRE 2025 Estrazione VinciCasa di oggi 2 gennaio 2025: come funziona.

