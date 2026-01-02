Epifania sul tetto degli Iblei
"Etna e Dintorni" propone un'esclusiva Epifania sul tetto dei Monti Iblei. Martedì 6 gennaio una suggestiva escursione ad anello ci porterà a scoprire gli splendidi panorami e i boschi di Monte Lauro. Il percorso conduce nel bosco fino a raggiungere un laghetto naturale sulla cima più alta degli.
Epifania sul tetto degli Iblei - Martedì 6 gennaio una suggestiva escursione ad anello ci porterà a scoprire gli splendidi panorami e i boschi di Monte Lauro. cataniatoday.it
