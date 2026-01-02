Dai ragazzi sfigurati alle ricerche in pigiama | vi racconto la notte della strage

In questo racconto, accompagno i lettori nella notte della strage a Crans, una piccola e tranquilla cittadina di montagna che conosco da trent’anni. Tra ricordi personali e riflessioni, descrivo un luogo sospeso tra serenità e eventi che hanno segnato la sua storia, offrendo un’analisi sobria e accurata di quei momenti, senza enfasi o sensazionalismi.

" Vengo a Crans da 30 anni. Piccola, tranquilla, deliziosa cittadina di montagna. Per me, che amo Milano, Tel Aviv e soprattutto il mare, è una dimensione sospesa. La accetto, la apprezzo come momento di intimità familiare. Quest’anno ho desiderato tanto essere qui. Ero stanca, sfinita. Abbiamo passato giorni sereni. L’allegro e caloroso disordine con i bambini, le chiacchiere con i grandi. Ieri sera un Capodanno a casa, raclette, vino e pochi amici. Ci siamo augurati un buonissimo anno. Da noi ebrei in realtà si festeggia a Rosh Hashanà, che cade solitamente a settembre. Ma ovviamente anche questo passaggio ci riguarda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Dai ragazzi sfigurati alle ricerche in pigiama: vi racconto la notte della strage" Leggi anche: L’odore della povertà che vi disturba tanto? E’ solo colpa della politica. Io, che do da mangiare ai senzatetto, vi racconto perché Leggi anche: Zanetti si apre: «Vi racconto la notte di Madrid, Lautaro mi impressionò subito! Su Pio Esposito…» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. "Genitori usciti in pigiama per cercare i figli, ragazzi sfigurati, lo scenario da guerra: vi racconto la notte della strage da Crans-Montana" - Dalla sua casa nella cittadina svizzera, dove va in vacanza da 30 anni, Dalia Gubbay descrive i momenti successivi all'esplosione al locale Constellation ... ilgiornale.it

La nostra U15 al Fano International Volley Cup! Il 27, 28 e 29 dicembre i ragazzi dell’U15 hanno partecipato al torneo internazionale organizzato ogni anno dalla Virtus Fano. L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di più di 120 squadre giovanili sia fem - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.