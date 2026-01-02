Crans-Montana ufficiale il nome della prima vittima italiana | era un atleta famoso

È stato confermato il nome della prima vittima italiana dell’incendio di Crans-Montana: si tratta di un noto atleta, la cui identità era attesa con attenzione. La notizia rappresenta un momento di grande tristezza per la comunità e per chi conosceva la vittima, sottolineando l’importanza di rispettare la memoria e la privacy in questa difficile situazione.

E’ stato ufficializzato il nome della prima vittima italiana dell’incendio di Crans-Montana. SI tratta di un atleta molto famoso. La Federazione piange la sua scomparsa: “Un momento di grande dolore” II bilancio della strage di Crans Montana continua a salire. E arriva anche una brutta notizia per il nostro Paese. Tra le vittime dell’incendio scoppiato all’interno del locale svizzero, c’è anche un nostro connazionale. La Farnesina aveva confermato la presenza di sei italiani dispersi. Ed oggi è arrivata la terribile conferma. – Ansa Foto Un italiano è tra le vittime dell’esplosione che ha devastato il seminterrato al piano terra del locale ‘La Constellation’, dove era in corso un veglione di Capodanno, alla presenza di circa duecento persone. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

