Cagliari-Milan Giulini nel pre | Ogni partita è uno scoglio a maggior ragione oggi

Tommaso Giulini, amministratore delegato del Cagliari, ha commentato prima della partita contro il Milan: “Ogni incontro rappresenta una sfida difficile, ancora di più oggi che affrontiamo una squadra forte. La nostra attenzione è sulla concentrazione e sul rispetto delle proprie possibilità, per affrontare al meglio questa 18ª giornata di Serie A 2025-2026”.

Cagliari Milan LIVE: sintesi, cronaca, risultato e moviola - Cagliari Milan: sintesi, cronaca, risultato del match valido per la diciottesima giornata di Serie A in programma alle 20:45 Il Milan di Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri affronta il Cagliar ... milannews24.com

Giulini, bordata a Cardinale: "Rispetto per il Cagliari, conosce la Sardegna solo da turista" - Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha deciso di replicare alle parole di Gerry Cardinale, proprietario del Milan attraverso il fondo RedBird Capital & Partners,che nei giorni scorsi era ... corrieredellosport.it

Serie A'da Cagliari - Milan karsilasmasi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com

Cagliari-Milan, la probabile formazione scelta da Allegri - facebook.com facebook

