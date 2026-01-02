Cagliari-Milan di Serie A 0-1 | i rossoneri escono vittoriosi! | LIVE News

Alle ore 20:45 si svolge Cagliari-Milan, partita valida per la 18ª giornata della Serie A 2025-2026, allo stadio 'Unipol Domus'. Segui con noi la diretta testuale per aggiornamenti su questa sfida tra le due squadre.

Alle ore 20:45 allo stadio 'Unipol Domus' di Cagliari c'è Cagliari-Milan, 18^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cagliari-Milan di Serie A 0-1: i rossoneri escono vittoriosi! | LIVE News Leggi anche: Cagliari-Milan 0-0 (45?): rossoneri del tutto sterili in attacco | Serie A News Leggi anche: Milan-Lazio di Serie A 1-0: rossoneri in vantaggio con Leao! | LIVE News La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cagliari-Milan: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Cagliari-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Cagliari-Milan, la Serie A Enilive entra nel 2026; Dove vedere Cagliari-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Serie A, Cagliari-Milan 0-1 - 1: Il Milan non ha perso alcuna delle ultime 16 partite in Serie A, la sua striscia più lunga da una serie di 22 gare di fila tra il 23 ... ansa.it

Serie A Cagliari-Milan 0-0 dopo i primi 45'. Rossoneri a caccia dei 3 punti per andare in vetta - 0 tra Cagliari e Milan Partenza decisa dei padroni di casa che al 2’ prova ad impensierire Maignan: Palestra ricev ... msn.com

Cagliari-Milan 0-1, gol e highlights: decide una rete di Leao, rossoneri in vetta - Dal suo arrivo al Milan (2019/20) Rafael Leão (sei nel torneo in corso) è uno dei tre giocatori che ha segnato più di cinque gol in ognuna delle ultime sette stagioni di Serie A, insieme a Lautaro ... sport.sky.it

Serie A, Cagliari-Milan 0-1 rossoneri in trasferta per andare in vetta Penultima giornata del girone d'andata. Le milanesi e il Napoli, impegnato a Roma contro la Lazio, si contendono il titolo di "campioni d'inverno" La cronaca testuale su Rainews.it https://www. - facebook.com facebook

Cagliari-Milan, Allegri torna nell'isola che lo proiettò ai vertici del calcio e cerca tre punti per il primato x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.