Benevento accoglie il nuovo anno con il ‘Gran Concerto di Capodanno’

A Benevento, l’arrivo del nuovo anno si celebra con il tradizionale ‘Gran Concerto di Capodanno’. Un’occasione per ascoltare musica dal vivo e condividere un momento di riflessione e speranza. La serata rappresenta un punto di incontro tra cultura e comunità, offrendo un’atmosfera di calma e convivialità per accogliere il 2024 con serenità.

Tempo di lettura: 3 minuti C'è un momento, a Benevento, in cui il tempo sembra rallentare e il nuovo anno prende forma attraverso le note. È accaduto ancora una volta al Teatro Comunale "Vittorio Emmanuele", dove la XXXIII edizione del Gran Concerto di Capodanno ha trasformato la musica in un augurio collettivo, un abbraccio sonoro capace di unire emozioni, memoria e speranza. L'evento, promosso da Musicainsieme – ente accreditato presso il Ministero della Cultura (MIC) – in collaborazione con la Fondazione Benevento Città Spettacolo e con il patrocinio del Comune di Benevento, ha confermato la sua natura di appuntamento imperdibile per la città.

Mastella: “Il 2026 sarà un anno straordinario per Benevento, città a misura d’uomo e con servizi di qualità” - Un messaggio di auguri, ma anche un bilancio e soprattutto uno sguardo rivolto al futuro della città. ntr24.tv

Benevento, presentata in conferenza stampa la XXXIII edizione del Gran Concerto di Capodanno - Nel foyer del Teatro Comunale "Vittorio Emmanuele" svelati programma, protagonisti e spirito dell'evento simbolo di Benevento Benevento, 27 Dicembre - sciscianonotizie.it

