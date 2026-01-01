Un nuovo Henrique per la fascia destra | è Paulo Ecco chi è

A poche ore dall’apertura del calciomercato invernale, l’Inter annuncia l’arrivo di Paulo Henrique come nuovo terzino destro. Il giocatore, proveniente da Brasilia, è chiamato a sostituire Dumfries e a rafforzare la rosa nerazzurra. Di seguito, una panoramica sulla sua carriera e sulle prime impressioni in vista della stagione.

Paulo Henrique. A poche ore dall’apertura ufficiale del calciomercato invernale, in casa Inter è partita la caccia al terzino destro chiamato a raccogliere l’eredità di Dumfries. Tra il grande obiettivo Palestra e la suggestione Cancelo, nelle ultime ore dal Brasile è emersa anche una pista più economica ma intrigante: Paulo Henrique del Vasco da Gama. Il laterale brasiliano, classe 1996 e sotto contratto fino a dicembre 2027, è uno dei profili finiti sul tavolo della dirigenza nerazzurra. Un’operazione considerata sostenibile dal punto di vista economico: il Vasco sarebbe disposto a trattare per una cifra intorno ai 5 milioni di euro, rendendolo una possibile soluzione low cost per rinforzare la fascia destra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Mercato Juve: nuovo rinforzo per la fascia destra a gennaio? Comolli monitora questi due giocatori, ecco chi potrebbe arrivare a Torino. Ultimissime

Leggi anche: Calciomercato Inter, Luis Henrique bocciato? Tutte le alternative per la fascia destra

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Inter, nome nuovo per la fascia destra: chi è Paulo Henrique del Vasco da Gama; Luis Henrique o Diouf, chi gioca titolare sulla fascia destra in Atalanta-Inter: la scelta di Chivu; Inter, 4 nomi per la fascia destra. “Ma non è facile far digerire ad Oaktree che…”; Calciomercato, trattative concluse e in corso (ultime notizie).

L’Inter esce allo scoperto per Dumfries: via libera a questa cifra | CM.IT - Dumfries e l'addio all'Inter molto probabile nel prossimo calciomercato estivo. calciomercato.it