supermercati aperti 1 gennaio 2026 nelle marche dove fare la spesa last minute per il pranzo di capodanno

Per il pranzo di Capodanno nelle Marche, è importante pianificare con anticipo, poiché molti supermercati sono chiusi il 1° gennaio 2026. Tuttavia, alcune strutture potrebbero rimanere aperte, offrendo la possibilità di fare acquisti last minute. Si consiglia di verificare in anticipo gli orari di apertura dei supermercati più vicini, per evitare inconvenienti e assicurarsi di avere tutto il necessario per il pranzo di inizio anno.

Ancona, 31 dicembre 2025 – Il consiglio per chi oltre al cenone di San Silvestro, deve preparare il pranzo di Capodanno, è di organizzarsi per tempo con la spesa perché l’ 1 gennaio nella stragrande maggioranza dei casi non sono previste aperture di supermercati e iper sparsi nella regione. Se oggi, i supermercati sono praticamente tutti aperti, alcuni con chiusure anticipate, domani le possibilità di fare qualche acquisto per rifornire la tavola sono praticamente ridotte al lumicino. LEGGI ANCHE Quando iniziano i saldi invernali 2026 nelle Marche? Date e regole I punti vendita delle grandi catene Coop, Conad, Esselunga, Carrefour, Lidl, Iper, Eurospin, iN’s, Famila, Tigre, Penny Market, Dm, Crai, Sì con te, in linea generale, hanno comunicato alla clientela che nella giornata di Capodanno osserveranno una chiusura straordinaria ma tutti invitano comunque a consultare il proprio sito, a rivolgersi al Numero Verde o a consultare la app per avere informazioni più precise sui singoli punti vendita che interessano la clientela. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

