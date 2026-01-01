Rkomi non è più single | chi è Martina Cabassi la sua fidanzata e la foto che rende ufficiale la relazione
Rkomi ha recentemente reso pubblica la sua relazione con Martina Cabassi, imprenditrice digitale. Dopo un periodo di riservatezza, il cantante ha deciso di condividere questa novità personale, segnando un nuovo capitolo nella sua vita privata. La conferma della relazione è arrivata attraverso una foto che ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, offrendo uno sguardo più aperto sulla sfera privata dell’artista.
Rkomi apre il 2026 con una novità che riguarda la sua vita privata. Il cantante ha infatti deciso di ufficializzare la sua relazione con l’imprenditrice digitale Martina Cabassi, rompendo una riservatezza che durava da tempo. Nel primo giorno del nuovo anno, l’artista ha scelto di rivelare ai. 🔗 Leggi su Today.it
